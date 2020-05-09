تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى مالى

أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وذكر بيان للوزارة نشر اليوم في باماكو أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات في مالي 668 إصابة، وشفاء 14 مصابًا اليوم ليبلغ مجموع من تم شفاؤهم 285 حالة وعدد المتوفين جراء الفيروس 35 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.