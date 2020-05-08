أغرب حكاية عن مسلسلات رمضان.. قدمتها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

نشرت مجلة الكواكب في عدد قديم لها في أربعينات القرن الماضي صوراً نادرة للفنان محمود المليجي وهو يرتدتي ملابس نسائية وبجوار كل صورة فزورة من فوازير رمضان، يظهر المليجي في هذه الصور بأردية نسائية مختلفة منها بدلة الرقص التى تكشف الجسد، مع قصة شعر نسائية ملفتة ووقفة مليئة بالتغنج، وفي صورة أخرى بجوار فزورة ثانية يقف محمود المليجي مرتديا الملاية اللف بحشمتها مع البرقع المطرز ونظرة تمثيلية مليئة بالحياة ، وفي فزورة أخرى يرتدى محمود المليجي الرداء النسائي الريفي مع الشال ووشم الذقن اللافت، ونظرة تعبر عن القوة .وتُظهر هذه الصور وحيلها الحيلة المرحلة التأسيسية لظهور الفوازير بشكلها الاستعراضي على شاشات التليفزيون وكالتى كانت من بطلاتها شيريهان ونيللي وسمير غانم وغيرهم، وتتنوع الفوازير الرمضانية بالاسكتشات المتنوعية والملابس الكرنفالية الملفتة.كانت هذه الصور طبيعية في تلك الفترة التي كان يؤدي فيها الممثلون على مسرح فاطمة رشدى وغيرها أدوار نسائية وتقدم الممثلات على مسرح يوسف وهبي أدوار رجولية، لكن هذه الصور لفتت النظر لقدرة محمود المليجي على التعبير الفذ بوجهه وجسده عن شخصيات نسائية من خلال اسكتشات الفوازير.