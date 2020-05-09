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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 1.3 مليار دولار صادرات مصر من الوقود خلال شهرين

السبت 09/مايو/2020 - 06:53 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الوقود سجلت ارتفاعًا إلى 1.3 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 200 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من منتجات البترول استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات الوقود بقيمة 443.3 مليون دولار، يليها صادرات البترول الخام بقيمة 257.3 مليون دولار، والفحم بأنواعه 8.5 مليون دولار.

وفى المقابل، سجلت واردات مصر من الوقود ارتفاعًا إلى 1.6 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2020 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، مدفوعه بارتفاع واردات البترول الخام من 354.7 مليون دولار لـ 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

وأضاف الإحصاء، أن واردات مصر من منتجات البترول تراجعت إلى حدود النصف من 1.1 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019 إلى 532.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الحالى 2020، كذلك انخفضت واردات الفحم من 131.4 مليون دولار لـ 41 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

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