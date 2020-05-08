مكرم محمد أحم: لهذا السبب وضع هيكل على قوائم الاعتقالات فى عهد السادات

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الراحل محمد أنور السادات والكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل كانوا حريصين على عدم اتساع دائرة الخلاف بينهما، منوهًا بأن إدراج هيكل على قوائم الاعتقالات في سبتمبر 1981 سببه أن هيكل أساء إدارة العلاقة مع السادات.وأضاف مكرم محمد أحمد خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "ten" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يخشَ الكاتب الصحفي محمد حسنين، بل حاول كثيرا أن يكسبه، وبذل في ذلك هو وزجته جهدًا كبيرًا.وأوضح مكرم محمد أحمد، أن هيكل كان يكن احترامًا كبيرًا للسادات، منوهًا بأن السادات حاول كثيرًا أن يفهم هيكل أن الوضع قد تغير عن عهد عبدالناصر.