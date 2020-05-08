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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البعثة الأممية تُدين الهجمات على الأحياء المدنية بطرابلس

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:41 م
الهجمات على الأحياء
الهجمات على الأحياء
عبير سليم
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أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، مساء اليوم الجمعة، الهجمات المتزايدة على المناطق المأهولة بالمدنيين في العاصمة طرابلس، بما في ذلك القصف الذي وصفته بـ"المروع"، أمس على حي زاوية الدهماني بطرابلس بالقرب من السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وأفادت البعثة في بيان لها، بأنها ستواصل توثيق الانتهاكات بغية مشاركتها، عند الاقتضاء، مع فريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية.

وأعربت البعثة عن انزعاجها الشديد من تكثيف الهجمات العشوائية في وقت يستحق فيه الليبيون قضاء شهر رمضان المبارك بسلام وفي وقت يتصدون فيه لجائحة فيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال المدانة تُمثل تحديًا مباشرًا لمبادرات القيادات الليبية التي دعت إلى إنهاء الاقتتال الذي طال أمده واستئناف الحوار السياسي.

ونوه البيان، إلى أنه منذ أول مايو الجاري، أدى تزايد الهجمات العشوائية على مناطق أبو سليم وتاجوراء والهضبة البدري وزناتة وزاوية الدهماني، إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والممتلكات المدنية الأخرى، لافتة إلى مقُتل ما لا يقل عن 15 مدنيًا، وأصيب 50 آخرون في الأسبوع الأول من مايو.

وأوضحت البعثة، أنه في يوم 6 مايو، تعرضت منازل للقصف في حي أبو سليم في طرابلس، قتل فيها شخص واحد على الأقل وإصابة 27 آخرين، بينهم أربعة أطفال وخمس نساء، مشيرة إلى أنه في اليوم نفسه، أصابت صواريخ عدة منازل في تاجوراء أفيد بأنها أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم ثلاثة أطفال.

وأردفت، وفي 5 مايو، أدى قصفٌ طال منازل في حي الهضبة بطرابلس إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل.

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