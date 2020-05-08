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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: رفع مشكلة المستشفى الجامعى لرئاسة الوزراء (صور)

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:38 م
التطهير والتعقيم
التطهير والتعقيم
أسوان_إسراء توفيق
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم رفع مشكلة مستشفى أسوان الجامعي لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي لإتخاذ الإجراءات الحازمة على أرض الواقع للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمباني وأقسام المستشفى.

وأوضح محافظ أسوان أنه، بالتوازي سيقوم الطب الوقائي بمديرية الصحة بإجراء مسح شامل على كل حالات الإشتباه بالأطقم الطبية للإطمئنان على حالتهم الصحية بإعتبارهم من رجال الجيش الأبيض الذين يعملون في خندق واحد مع العاملين بمستشفيات العزل والإشتباه، مشددًا على ضرورة تطبيق أقصى درجات الحيطة والحذر بإتخاذ الأطقم الطبية كافة الإجراءات الوقائية في التعامل مع هذا الفيروس السريع الإنتشار للإسراع فى إعادة فتح أقسام هذا الصرح الطبي والذي يخدم شريحة كبيرة من المرضى داخل وخارج المحافظة حيث تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير، كما سيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية.

وأشار المحافظ، إلي قيام مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 1450 مبنى عام وخاص، بجانب حوالى 170 ألف منزل، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسي وفرعي استخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة.

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