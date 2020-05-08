إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين
الجمعة 08/مايو/2020 - 11:27 م
كشف المؤشر العام لإصابات فيروس كورونا حول العالم، اقتراب تسجيل 4 ملايين حالة مصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 3 ملايين و992 ألفا و953 إصابة حتى هذه اللحظة.
وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التى ضربها الفيروس المستجد على مستوى العالم، بعد أن سجلت مليونا و314 ألفا و295 حالة.
وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التى ضربها الفيروس المستجد على مستوى العالم، بعد أن سجلت مليونا و314 ألفا و295 حالة.