إصابات كورونا حول العالم تقترب من الـ4 ملايين

كشف المؤشر العام لإصابات فيروس كورونا حول العالم، اقتراب تسجيل 4 ملايين حالة مصابة بالفيروس، حيث تم تسجيل 3 ملايين و992 ألفا و953 إصابة حتى هذه اللحظة.وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول التى ضربها الفيروس المستجد على مستوى العالم، بعد أن سجلت مليونا و314 ألفا و295 حالة.