«الداخلية» تكشف حقيقة شكوى سرقة المنازل بـ«23 يوليو» في الخانكة

وردت رسالة لأحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع "فيسبوك"، تضرر خلالها من تكرار وقوع حوادث سرقة المنازل والمخازن بمنطقة 23 يوليو بجوار المعهد الهندسى بدائرة مركز الخانكة بالقليوبية.وبالفحص تبين أن مقدم البلاغ أحد الأشخاص (مقيم بدائرة المركز)، وأن هناك مشاكل مالية بينه وبين آخرين (مقاول وشقيقه)، على إثر ذلك سرقا موتور رفع مياه خاص بمقدم الشكوى ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.وباستدعاء المشكو فى حقهما، أنكرا ما جاء بأقوال الشاكى، وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فى إتمام الصلح والتراضى بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.وباستكمال الفحص وبسؤال قاطنى المنطقة محل الشكوى بشأن ما ورد بأقوال الشاكى تبين عدم وجود ثمة محاضر لأية وقائع سرقة بذات المنطقة، وبمناقشة المذكور، قرر ادعاءه ذلك لاستعطاف العامة والجهات المعنية بقصد النيل من المشكو فى حقهما سالفى الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.