رياح شديدة وأمطار متقطعة تضرب دمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الجمعة، موجة من رياح شديدة، أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع، تسبب في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.كما تسببت الأمطار في غرق الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.ولم تؤثر الأمطار على سير حركة تداول السفن بميناء دمياط، حيث تم تداول سفن الحاويات والبضائع بصورة طبيعية.