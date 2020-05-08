«صوت الشعب»: قرار السيسي بإعادة العالقين بالخارج أسكت ألسنة الخونة

أشاد المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العالقين في الخارج، مؤكدا أن هذا القرار الوطني الإنساني بمثابة ضربة قوية وموجعة للعملاء والخونة والمتآمرين على البلاد الذين يصطادون في الماء العكر على حساب الوطن وأخرس ألسنتهم التي تنطق كذبا وزورا.وأضاف البراوي في تصريحات صحفية: "كنا نثق أن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي لن يترك أبناء مصر في الخارج ولن يتخلى عنهم وهذا عهدنا بة دائما فالمواطن المصري أصبح في دولة 30 يونيو الجديدة له درع وسيف".وأشار رئيس الحزب إلى أن صحة المواطن تحتل المرتبة الأولى في أولويات الدولة المصرية وهذا لم يحدث في العهود السابقة ولكن حينما تولى حكم البلاد قائد أمين وزعيم مخلص لبلاده تغيرت الأحوال تماما إلى الأفضل وأصبح لنا صوت قوي وكرامة يشار إليها بالبنان في كل دول العالم.