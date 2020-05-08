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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمدينة قطور بالغربية

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:04 م
حملة موسعة لإزالة
حملة موسعة لإزالة الإشغالات
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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شن مركز ومدينة قطور، برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان، اليوم الجمعة، حملة إزالة موسعة، أسفرت عن رفع الإشغالات المتواجدة في شارع الجيش والسويقة وفض التجمعات الخاصة بالباعة الجائلين.

وقال المحاسب أحمد المغاورى، إنه تم تحرير 20 محضر إشغال للمخالفين، و46 محضر نظافة، إلى جانب 72 محضر إتلاف أسفلت، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف، أنه تم رفع 55 طن قمامة بقريتي أبشواي الملق ودماط، مؤكدًا استمرار حملات النظافة اليومية، والتنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم رفع المخلفات التي نتجت عن إزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

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