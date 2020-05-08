رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: عدد وفيات كورونا في أمريكا قد يتجاوز 95 ألفًا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:55 م
ترامب
ترامب
ا ش ا
طباعة
وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس.

وقال ترامب، في كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة: "قد يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".

من جهة أخرى، أصيب مساعد لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني شخص في مجمع البيت الأبيض تثبت إصابته بالفيروس هذا الأسبوع.

وكان مسئولو البيت الأبيض قد أكدوا أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس للرئيس دونالد ترامب ثبتت إصابته بالفيروس.

وتعد إصابة الحرس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا بعد أن ثبتت إصابة عدة أشخاص كانوا حاضرين في نادي فلوريدا الخاص به بـ"كوفيد- 19" في بداية مارس، وثبتت إصابته الأربعاء.

ويتحرك البيت الأبيض لتعزيز بروتوكولات الحماية فيه لحماية القادة السياسيين في البلاد.

وذكر ترامب أن بعض الموظفين الذين تعاملوا معه عن كثب سيخضعون الآن للفحص اليومي.

وأخبر بنس الصحفيين الخميس أنه وترامب سيفحصان يوميا أيضا.

موضوعات متعلقة

وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت.. ووزير الصحة ينعاه

ارتفاع عدد المتعافين بمستشفى أبوخليفة لـ120

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

مستقبل وطن: قانون «المركزي» الجديد يعزز الحوكمة والاستقلالية

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

إمساكية رمضان اليوم السادس عشر 1441.. موعد أذان المغرب السبت 9- 5-2020

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

الحلقة 13 من رواية «الصديق أبوبكر» الهجرة 3

الأحد.. 4 فقرات أدبية على تطبيق «زوم» في بيت الشعر

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة

هويدا عطا: كورونا سيُحدث تحولات ضخمة وواقع ثقافي جديد