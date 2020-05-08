ترامب: عدد وفيات كورونا في أمريكا قد يتجاوز 95 ألفًا

وضع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقعا جديدا لحصيلة وفيات كورونا، في وقت تأكدت فيه إصابة شخص قريب من الرئيس بالفيروس.وقال ترامب، في كلمة له أمام أعضاء الكونجرس الجمهوريين، حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة: "قد يبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 95 ألفا أو أكثر".من جهة أخرى، أصيب مساعد لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني شخص في مجمع البيت الأبيض تثبت إصابته بالفيروس هذا الأسبوع.وكان مسئولو البيت الأبيض قد أكدوا أن عضوا من أفراد الجيش الذين يخدمون كحرس للرئيس دونالد ترامب ثبتت إصابته بالفيروس.وتعد إصابة الحرس أول واقعة معروفة لشخص قريب من الرئيس يصاب بكورونا بعد أن ثبتت إصابة عدة أشخاص كانوا حاضرين في نادي فلوريدا الخاص به بـ"كوفيد- 19" في بداية مارس، وثبتت إصابته الأربعاء.ويتحرك البيت الأبيض لتعزيز بروتوكولات الحماية فيه لحماية القادة السياسيين في البلاد.وذكر ترامب أن بعض الموظفين الذين تعاملوا معه عن كثب سيخضعون الآن للفحص اليومي.وأخبر بنس الصحفيين الخميس أنه وترامب سيفحصان يوميا أيضا.