«تعليم القاهرة»: ملتزمون بإرشادات تسليم المشروعات البحثية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة الالتزام بتعليمات وإرشادات الوزارة لتسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا أو ورقيًا في الفترة من ٩ إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.وحثت المديرية، في بيان لها، على تفضيل تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا على «منصة إدمودو» لأنها الطريقة الأفضل صحيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ويمكن لمن لم يستطع رفعه إلكترونيا أن يسلمه للمدرسة وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة.وشددت المديرية على ضرورة التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وعدم التزاحم أثناء التسليم.