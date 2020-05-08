نائب تركي: أردوغان يمحو كل شخص ليس من صنعه

قال نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي أوزجور أوزال، إن أردوغان يهاجم المنظمات المهنية، لأنه يحاول تخويف وإسكات ومحو كل شخص ليس من صنعه، وكل صوت معارض له، وفقًا لما أورده موقع تركيا الآن.وتابع الموقع أن أوزجور كتب على حسابه على موقع تويتر: "لقد عارضنا هذا في الماضي، ونحن ضده مرة أخرى، وسنستمر في الدفاع عن حقوق المؤسسات بموجب الضمان الدستوري".وأشار أوزجور إلى تصريحات المسئولين، على رأسهم الرئيس أردوغان، لتغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين والمؤسسات المهنية، قائلًا: "إن المؤسسات المهنية بصفتها مؤسسات الشعب، فهي مؤسسات معارضة بطبيعة الحال"، وأفاد بأنه ليس من الصواب التدخل في أنظمة انتخابات المؤسسات التي يحميها الدستور.وتابع عضو الشعب الجمهوري: "الآن رجل النظام الواحد السيد أردوغان يهاجم المؤسسات المهنية، لأنه يعمل على محو كل شخص ليس من صنعه، وكل صوت معارض له، ومن ناحية المبدأ، يجب أن يكون هناك اعتراض قوي من جانب ممثلي الغرف المهنية ونقابات المحامين، فهجوم أردوغان على المؤسسات المهنية هو الوجه الحقيقي للرئيس".واختتم أوزال تغريدته قائلًا: "لقد ارتدينا جميعنا القناع في ظل هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، أما أردوغان وحاشيته حزب العدالة والتنمية فسقط القناع من على وجوههم".