عزمي مجاهد: مسلسل الاختيار عظيم.. والأطفال تريد أن تكون مثل الشهيد منسي

علّق الكابتن عزمي مجاهد، على صورة البطل الشهيد أحمد منسي وصورة الخائن هشام عشماوي، قائلا: "منسي الأسطورة البطل، والخائن هشام عشماوي، شوف الفرق بينهم، الدولة بتكرم منسي الأسطورة وبتحاكم الخائن عشماوي بالرغم من إن الاتنين ضباط".وأضاف مجاهد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن مسلسل الاختيار عظيم وجسد البطولة والخيانة، متابعا: "أنا روحت سيناء أكثر من مرة وكنت مع الأبطال، منسي نموذج للقائد المصري العظيم، ومسلسل الاختيار وقبله فيلم الممر حاجة هايلة، وبشكر الشركة المتحدة لأننا محتاجين الكثير من الأعمال دي، كفانا اللي تعرضت له مصر من الدراما اللي كانت خاربة البلد، دلوقتي الأطفال بقت عاوزة تبقي زي منسي".وتابع: "وصل الحال في السينما إلى أن البلطجي يقتل الضابط والناس تسقفله، الدراما هي اللي هتقوي البلد، وبقول للي عاوز يشوف شباب مصر الحقيقي يروح سيناء، وبشكر الدولة اللي خلصتنا من أفلام زي هي فوضى ودكان شحاتة واتجهنا لمسلسلات وأفلام هادفة".