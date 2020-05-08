«العدواني».. أكشنار تهاجم أردوغان بسبب فرضه عقوبات على قناة تركية

اتهمت رئيسة حزب الخير التركي المعارض ميرال أكشنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتسلط والعدوانية، بعد فرضه عقوبات على قناة «خبر ترك»، بعد استضافتها في بث مباشر.وقالت جريدة «يني تشاغ» التركية، إن الرئيس أردوغان فرض عقوبة على قناة «خبر ترك» بعد استضافتها أكشنار في بث مباشر لأحد برامجها خلال الأيام الماضية، وبناءً على ذلك أبدت المرأة الحديدية ردة فعل عنيفة مطالبة الرئيس بإيقاف العقوبة.ووجهت ميرال أكشنار رسالة لأردوغان عبر حسابها على موقع تويتر، قائلة: "هل تحظر الآراء لأنك محظور يا سيد أردوغان؟ ألا ترى أن عقوبتك وحظرك لقناة خبر ترك، لمجرد أنها استضافتني على شاشتها، يقطع سبل العيش، ويغلق البيوت المفتوحة؟ ولكن أتظن أن صندوق الاقتراع لن يقول الكلمة الأخيرة؟"، في إشارة منها إلى انهيار شعبية الرئيس قبل الانتخابات المقبلة.