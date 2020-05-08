عزمي مجاهد: محمد ناصر «مطبلاتي قديم» وهشام عبدالله حرامي

علّق الكابتن عزمي مجاهد، خلال استضافته مع الإعلامي"محمد موسى"، عبر برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، على صورة محمد ناصر، قائلًا إنه رجل "مطبلاتي قديم" كان يحمل حقيبة "سلمى الشماع"، وبعد أن طردته عمل مع "فيفي عبده"، والآن يهين في بلده.وأوضح "مجاهد"، خلال حديثه مع الإعلامي محمد موسى، أن الجنسية المصرية خسارة في محمد ناصر، حيث إنه من أكثر الناس خسة، موجهًا كلمات قوية له "إنت في مزبلة التاريخ"، بينما قال عن هشام عبدالله، إنه كومبارس ويهين الدولة المصرية عند حديثه بصوت مرتفع.وأكد الكابتن مجاهد أن مصر دولة عظيمة وكبيرة، وليست بالقليلة، وبلد قوية وعفية، ورئيسها بقيمة مصر، لافتًا إلى أن هشام عبدالله كان يسرق زملاءه في اللوكيشن، وتاريخه أسود وهو يعلم ذلك.