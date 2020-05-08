غدًا.. الإفتاء تحتفي بشيخ القراء محمد رفعت
الجمعة 08/مايو/2020 - 10:27 م
أميرة العنانيطباعة
تحتفي غدًا السبت دار الإفتاء بالذكرى الـ70 لوفاة شيخ القراء الشيخ محمد رفعت، رحمه الله (٩ مايو) مشيرة إلى أنها تنفرد بتلاوة نادرة للشيخ سيتم بثها عبر صفحة التواصل الاجتماعي«فيس بوك».
وكتبت الدار عبر صفحتها الرسمية: «انتظرونا غدًا على صفحة دار الإفتاء المصرية في موعد قرآن المغرب مع تسجيل لتلاوة جديدة نادرة وحصرية لم تُذع من قبل للشيخ رفعت، تنفرد بها دار الإفتاء مهداة من المكتبة الصوتية للأستاذ صفوت عكاشة جامع تراث الشيخ محمد رفعت». شاهد
وكتبت الدار عبر صفحتها الرسمية: «انتظرونا غدًا على صفحة دار الإفتاء المصرية في موعد قرآن المغرب مع تسجيل لتلاوة جديدة نادرة وحصرية لم تُذع من قبل للشيخ رفعت، تنفرد بها دار الإفتاء مهداة من المكتبة الصوتية للأستاذ صفوت عكاشة جامع تراث الشيخ محمد رفعت». شاهد