مكرم محمد أحمد: هيكل لم يكن موفقا في «خريف الغضب»

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حاول استمالة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، لكن هيكل أساء إدارة العلاقة مع الرئيس السادات.وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "ten" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أن هيكل حاول أن يقتص لنفسه من السادات، ولكنه وقع في أخطاء كبيرة عندما أصبح ذلك هدفه.وأشار الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد إلى أن هيكل لم يكن موفقا في كتاب "خريف الغضب"، متابعًا: "هيكل نزل إلى درك لم يكن ينبغي أن ينزل إليه عندما تحدث عن والدة السادات".كما أوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هيكل كان يعتقد أنه ليس مدينا لمبارك بشيء، وأن العلاقة بينهما متكافئة.