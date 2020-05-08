1.2 مليار جنيه إجمالى صافى مصروفات الهيئات الاقتصادية خلال 2021/20

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021 عن وصول إجمالي صافي تكاليف ومصروفات الهيئات الاقتصادية على مستوى القطاعات إلى ما قيمته 1.242.612.222 مليار جنيه مقابل 1.213.287.514 مليار جنيه خلال 2019-2020، بنسبة زيادة 2.4%، مقارنة بمحقق فعلي بلغ 1.157.008.404 مليار جنيه خلال 2018-2019.ويبلغ حجم مشروع موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية المقبلة 2020-2021 نحو 1862.5 مليار جنيه، وهو يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة ما بين التكاليف والمصروفات البالغة 1242.6 مليار جنيه، واستثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 74.4 مليار جنيه وأخيرا التحويلات الرأسمالية البالغة 443.3 مليار جنيه.