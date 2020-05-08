169.6 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة بهيئة التأمين الاجتماعى

كشف البيان الإحصائي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021 عن إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يزداد بنسبة 5.7% مركبة سنويا، تنفيذا لأحكام المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019.وأوضح البيان الإحصائي أن الاجمالي يبلغ خلال العام المالي المقبل 2020-2021 ما قيمته 169.64 مليار جنيه.