وزير التعليم لـ«الدستور»: الأبحاث أوضحت من يريد التعلم أو التحايل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن طباعة البحث «PDF» ليس ضروريا، قائلا: «إلكترونيا أو ورقيا في ظرف وانتهي الأمر».وردا على تعنت بعض المدارس وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة، قال الوزير في تصريح لـ«الدستور»: «على الأقل أصبحت الأمور واضحة جدا فيما يخص من يريد التعلم ومن يريد التحايل وكذلك من هو أهل لرسالة التعليم ومن يتكسب من وراء التعليم».ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أولياء الأمور الذين يتساءلون: «هل القوالب الخاصة بالأبحاث إلزامية؟ بعدما أجبرتهم المدارس على كتابة البحث داخل القالب وليس على ورق فلوسكاب».وقال الوزير إن قوالب الأبحاث ليست إلزامية، قائلا: «مجرد نموذج للاهتداء».