عزمي مجاهد: «جو شو» يعمل في الدعارة وشاذ فكريا

علق الكابتن عزمي مجاهد، على صورة حمزة زوبع، بقوله إنه "كذاب ويحرض على الفتن والشائعات"، واصفا إياه بـ"حلاق بغداد"، معقبا: "كلامه كله كدب أن الدولار هيوصل ١٥٠ جنيه ومصر هتنشر كورونا في العالم".وأضاف مجاهد خلال لقاءه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن "جو شو" الملقب بـ"نعناعة" بيعمل ضد الإخوان وله مصالحه الخاصة، لافتا إلى أنهم أطلقوا عليه لقب نعناعة لأنه بيستظرف ودمه ثقيل.وتابع: "كل الناس دول بيشتغلوا في الدعارة في تركيا وكلهم بتجمعهم صفة واحدة وهم شواذ فكريا، ونعناعة من إحدى قري محافظة الدقهلية بالرغم إن المحافظة دي بتطلع رجالة محترمة".