الجيش الليبي ينفي استهداف مقرات الهيئات والبعثات الدولية بطرابلس

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الجمعة، إنه خلال تقدمها نحو طرابلس تعهدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبشكل مباشر بحماية المقار الدبلوماسية، كالسفارات الأجنبية ومقرات الهيئات والبعثات الدولية في العاصمة، وكذلك مقرات الشركات الأجنبية ومؤسسات الدولة، وكان هذا التعهد لسببين:أولًا: إن عمليات القوات المسلحة تستهدف حماية الوطن وضيوفه من الإرهاب والعصابات الإجرامية لتبرهن لليبيين والمجتمع الدولي بأنها تقاتل من أجل السلام والأمن والاستقرار.ثانيا: تعلم القيادة العامة تماما أن العصابات الإرهابية لا تتوانى عن ارتكاب جرائم وأفعال قذرة ضد السفارات الأجنبية والهيئات الدولية من أجل تأليب الرأي العام الدولي على القوات المسلحة وأهداف الحرب التي تخوضها ضد التكفيريين والعصابات الإجرامية.وأضاف المسماري أن ما شهدناه من استهداف لبعض السفارات في طرابلس خلال يوم أمس يأتي في هذا الإطار، وعليه «تنفي القيادة العامة نفيًا قاطعا قيامها بهذه الأفعال التي تنافي المواثيق والقوانين والأعراف الدولية».وأردف: نود أن نذكر الجميع بأن طوال السنوات الماضية وقبل أن تبدأ عملية طوفان الكرامة كانت السفارات والبعثات الأجنبية عرضة للاستهداف والاعتداء والسرقة والنهب من الميليشيات المسيطرة على العاصمة.