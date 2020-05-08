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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تبدأ تصنيع كبائن تعقيم متعددة الوظائف

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:04 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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أعرب الدكتور محمد المحرصاوي عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية بلجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لاجتهادهم في إنشاء نموذج كابينة تعقيم ذاتية متعددة الوظائف قابلة للفك والتركيب إلى قطع يسهل نقلها، لتكون البداية لصناعة كبائن أخرى يتم توزيعها على الكليات.

وأوضح المركز الإعلامي لجامعة الأزهر أن الكابينة يتكامل فيها عدد من الوظائف تتمثل في: أن هيكلها معدني معالج ومغطي بالالكتروستاتيك، وأن الفواصل الرأسية عبارة عن ألواح ستانلس مجلفنة ومفرغة بتقطيع الليزر، مزودة من الداخل برشاشات، ويوجد خزان علوي يحتوي على سائل التعقيم وكذلك خزان آخر خارج الكابينة وكذلك قاعدة مرتفعة عن الأرض، محدد عليها أماكن الأرجل ومصمم بها إطار من نباتات صناعية وموزعة بأماكن مختلفة للشعور بالاطمئنان، وتحت القاعدة صندوق لتجمع مخلفات التطهير والتعقيم.

وأضاف بيان المركز الإعلامي أنه يتم استخدام الأشعة فوق البنفسجية في التطهير بعمل ذراع لها تستخدم في تطهير بعض المواد، وكذلك تستخدم في تطهير الملابس والقضاء على بعض البكتيريا والفيروسات العالقة بها، فضلا عن دائرة متكاملة لقياس درجة الحرارة بجهاز متطور يكون قريبًا من الوجه والشخص في داخل الكابينة، وهذا الجهاز متصل بشاشة يراها الشخص بفونت كبير حتى لو كانت درجة الحرارة مرتفعة يرجع لمنطقة الدخول مرة أخرى، وكذلك تسجل فيها البيانات بالوقت ودرجة الحرارة، إضافة إلى دائرة حماية أمنية متكاملة تشمل كشف المواد المحظورة عن طريق جهاز معتمد من شركة ألمانية بإعطاء ضوء وصوت إنذار، وكذا وحدة لرصد وتوثيق الدخول والخروج عن طريق كاميرا للمراقبة وخلفها عاكس للصورة حتى لا يحتاج المستخدم الى إرشادات أثناء وجوده بداخل الكابينة، وكذا وحدة خارجية ملاصقة للكابينة للمار بجانبها دون دخول الكابينة لتطهير الأيدي بالطرق العادية، وبتلك الوحدة أيضًا مطبوعات وإرشادات للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك طرق بسيطة للتخلص من النفايات، وكذا حساسات تعمل أوتوماتيكيا حتى توفر في الطاقة ولتنبيه المستخدم للدخول والاستخدام والخروج، كما يوجد بها نموذج مصغر لخلايا ضوئية منتجة للطاقة لعمل الأشعة في حالة انقطاع أو عدم توافر تيار الكهرباء.

يذكر أنه تم تصنيع البوابة بورش تصنيع كليات الهندسة، بإشراف من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة.

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