داخلية الكويت: الحظر الشامل مرحلة أخيرة لاحتواء كورونا

أوضح وزير الداخلية الكويتي، اليوم الجمعة، أن الحظر الشامل الذي يبدأ الأحد يمثل المرحلة الاخيرة من إجراءات احتواء فيروس كورونا وسيستمر إلى ما بعد عيد الفطر.وكان قد قرر مجلس الوزراء الكويتي فرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد، بداية من الرابعة من عصر الأحد المقبل حتى 30 مايو الجاري.وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن القرار يأتي ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، عبر حسابه في تويتر، أن السلطات الصحية هي من أوصت باتخاذ القرار.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإبلاغ عن 642 إصابة جديدة و3 وفيات، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7208 إصابات و47 حالة وفاة.