الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث محور المشير

أمرت نيابة مدينة نصر بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ4 مصابين فى حادث مرورى بين 3 سيارات أعلى محور المشير طنطاوى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى محور المشير طنطاوى بمدينة نصر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور، وتم الدفع بأوناش المرور لمكان الحادث لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.وبالفحص تبين تصادم 3 سيارات أعلى محور المشير طنطاوى بمدينة نصر، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.