«تنمية الموارد» بمستقبل وطن تستعرض جهودها لمكافحة كورونا

عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية بحزب مستقبل وطن، اليوم اجتماعها التنظيمي الدوري، برئاسة المستشار أحمد فوزي عبدالكريم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لأول مرة تماشيا مع سياسة التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التى أكدت عليها الحكومة بسبب خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي بداية الاجتماع، أشاد المستشار أحمد فوزي عبد الكريم، بالاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا، ومن أبرزها مراعاة التباعد الاجتماعي بين أعضاء الحزب وقياداته، بعقد الاجتماعات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك جهود أعضاء الأمانة، خلال الفترة السابقة، وخصوصا في مواجهة الفيروس، من خلال مساهمة أعضاء الأمانة في حملات التعقيم والتطهير التي نظمها الحزب، فضلا عن الدور التوعوي الذي قام به أعضاء الأمانة خلال الفترة السابقة، مشددا على ضرورة مواصلة هذا الدور بشكل مكثف ومستمر خلال الفترة القادمة، في ظل التوقعات بعودة الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر المبارك، الأمر الذي قد يترتب عليه، ضرورة الحفاظ على العادات الصحية السليمة، ومتابعة تنفيذ الإرشادات الطبية وطرق الوقاية.ولفت، أمين تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية، إلى أن الاجتماع استعرض كذلك، دور الأمانة، ومساهمتها في مبادرة (حياة كريمة) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوزيع أكثر من خمسة ملايين شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا من المتضررين من أثار فيروس كورونا.