رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ندب الأدلة الجنائية لفحص حريقي مخزن كرتون ومصنع مواد غذائية بأكتوبر

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:53 م
حريق
حريق
ندى حمدي
طباعة
تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في حريقين التهما مخزن كرتون ومصنعا للمواد الغذائية ظهر اليوم الجمعة.

وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقعي الحريقين لحصر الخسائر بهما وتحديد أسباب اندلاع النيران، بعدما رجحت التحريات والمعاينات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب كل من الحريقين.

وكشفت التحقيقات في الحريق الأول عن أن غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.

وأفادت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر، والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بأن النيران اندلعت في مخزن كرتون، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الادارة العامة للحماية المدنية، بـ١١ سيارة إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وفي الحريق الثاني تبين أن النيران اندلعت بمصنع كبير يقع على مساحة ٣٠٠ متر مخصص لإنتاج المواد الغذائية، والتي امتدت لمخزن يحتوي على مواد مساعدة على الاشتعال ما أدى لسرعة اشتعال الحريق وخطورته، فتم الدفع بـ١٠ سيارات إطفاء ثم تدعيمها ب١٠ سيارات أخرى وخزاني مياه، ونجحت قوات إطفاء الجيزة في السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.

موضوعات متعلقة

وفاة أول طبيب مصري بكورونا في الكويت.. ووزير الصحة ينعاه

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

مستقبل وطن: قانون «المركزي» الجديد يعزز الحوكمة والاستقلالية

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

إمساكية رمضان اليوم السادس عشر 1441.. موعد أذان المغرب السبت 9- 5-2020

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

الحلقة 13 من رواية «الصديق أبوبكر» الهجرة 3

الأحد.. 4 فقرات أدبية على تطبيق «زوم» في بيت الشعر

4 كاتبات ضيوف مبادرة ثقافة بلا حدود بالشارقة

هويدا عطا: كورونا سيُحدث تحولات ضخمة وواقع ثقافي جديد