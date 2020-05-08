ندب الأدلة الجنائية لفحص حريقي مخزن كرتون ومصنع مواد غذائية بأكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في حريقين التهما مخزن كرتون ومصنعا للمواد الغذائية ظهر اليوم الجمعة.وقررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقعي الحريقين لحصر الخسائر بهما وتحديد أسباب اندلاع النيران، بعدما رجحت التحريات والمعاينات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب كل من الحريقين.وكشفت التحقيقات في الحريق الأول عن أن غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.وأفادت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر، والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بأن النيران اندلعت في مخزن كرتون، ودفع اللواء هاني سعيد مدير الادارة العامة للحماية المدنية، بـ١١ سيارة إطفاء تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.وفي الحريق الثاني تبين أن النيران اندلعت بمصنع كبير يقع على مساحة ٣٠٠ متر مخصص لإنتاج المواد الغذائية، والتي امتدت لمخزن يحتوي على مواد مساعدة على الاشتعال ما أدى لسرعة اشتعال الحريق وخطورته، فتم الدفع بـ١٠ سيارات إطفاء ثم تدعيمها ب١٠ سيارات أخرى وخزاني مياه، ونجحت قوات إطفاء الجيزة في السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.