عزمي مجاهد: السيسي رئيس بدرجة إنسان ويخاف على صحة وحال المواطن

أعرب الكابتن عزمي مجاهد، خلال استضافته مع الإعلامي "محمد موسى"، عبر برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، عن فخره وحبه للرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه رئيس بدرجة إنسان، يخاف على المواطن المصري وصحته وأحواله، خاصة بعد أزمة كورونا وتأكيده أنه لن يترك أحدا.وقال "مجاهد" إن السيسي يسابق الزمن في أزمة كورونا، وما قدمه للمواطن والعمالة غير المنتظمة جعل منه فخرًا لمصر، مضيفًا: "أداء الرئيس كان في منتهى السرعة".