القطاع الخاص يستحوذ على 58.7% من قروض البنوك

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 58.7% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنهاية فبراير 2020.ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 31.6% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25.9%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.5%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2%، أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فحصلت على نسبة 30%.وسجل إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 1.9 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2020، بارتفاع قدره 55.8 مليار جنيه بمعدل 3% خلال الفترة يوليو فبراير 2019-2020.