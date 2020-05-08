بعد إجبار المدارس.. وزير التعليم لـ«الدستور»: قوالب الأبحاث ليست إلزامية

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أولياء الأمور الذين تساءلوا هل القوالب الخاصة بالأبحاث إلزامية؟، بعدما أجبرتهم المدارس على كتابة البحث داخل القالب وليس على ورق «فلوسكاب».قال الوزير في تصريح لـ«الدستور»: «قوالب الأبحاث ليست إلزامية، إنها مجرد نموذج للاهتداء».وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول تسليم الأبحاث سواء ورقي أو موقع، وقالت إنه تم تخصيص يوم ٩ مايو لطلاب الصف الثالث الابتدائي والأول الاعدادي والأول الثانوي، أما يوم ١٠ مايو مخصص للصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الإعدادي وأيضا الأول الثانوي.وأضافت الوزارة خلال جدول تسليم الأبحاث أنه تم تخصيص يوم ١١ مايو لطلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني الثانوي، أما يوم ١٢ مايو مخصص لطلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي الذين تخلفوا عن أيامهم الأساسية والصف الثاني الثانوي.أما يوم ١٣ مايو مخصص لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الذين تخلفوا عن مواعيدهم الأساسية، وكذلك طلاب الصف الثاني الإعدادي والأول الثانوي الذين تخلفوا عن المواعيد الأساسية.أما يوم ١٤ مايو فتم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن المواعيد من الصفوف السادس والخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي، ويوم ١٦ مايو لجميع الصفوف الدراسية المتخلفين عن المواعيد الأساسية.