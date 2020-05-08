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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاصفة ترابية تضرب أسيوط وانعقاد دائم لغرفة الأزمات والكوارث

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:45 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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ضربت عاصفة ترابية محافظة أسيوط، مساء اليوم، ما تسبب في انعدام الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية.

وأعلنت محافظة أسيوط حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، ورفعت درجة الاستعداد إلى القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية ومرافق الخدمات والقطاعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن غرفة الأزمات والكوارث وعمليات المحافظة في حالة انعقاد دائم بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات لمتابعة حالة الطقس أو أي تغييرات مناخية قد تحدث وتتلقى أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، وتكليف نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات للتأكد من جاهزيتها واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال تلك الفترة، وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية البديلة، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

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