مكرم محمد أحمد يكشف أسباب زيارته لإسرائيل وما رآه

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن زيارته لدولة الاحتلال الإسرائيلي: "ما جعلني أذهب إلى إسرائيل هو تساؤلي دائمًا لنفسي.. لماذا لا نتحدث إليهم؟".وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المُذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أنه قابل الإسرائيليين لأول مرة عام 1974، لافتًا إلى أن الحوار معهم كان لا بد أن يُفتح في ظل التحاور مع الجميع في ذلك الوقت.وتابع: "إسرائيل ليست بالضخامة التي كان الواقع يصورها، إسرائيل ليست في النهاية شيء واحد لكنها أشياء كثيرة وفيها الطالح وغير الطالح".وأوضح أن بعض الناس كان يتصور أن الطريق للولايات المتحدة لا بد أن يمر بإسرائيل، وهذا الكلام إلى حد ما صحيح، لكن لا يرسم أسسا قوية، حتى إسرائيل تدرك دائما أن الدول التي جاءت بهذا الشكل مشكوك بها.وأردف: "نحن في عالم حدود الاستقطاب فيه تقل وحدود المصالح تكثر".وفيما يتعلق بالتخاصم مع إسرائيل، قال: "أعتقد أن الخصام مع إسرائيل لا يعد قضية على وجه الإطلاق".