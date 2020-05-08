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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تخفف قيود الحركة لنصف السكان الأسبوع المقبل

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:43 م
وزير الصحة الإسباني
وزير الصحة الإسباني
منار أحمد
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أعلن وزير الصحة الإسباني تخفيف القيود المفروضة على الحركة لأكثر من نصف سكان البلاد، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وصرحت السلطات الإسبانية بأنه سيتم استثناء العاصمة مدريد من إجراءات التخفيف الجديدة على قيود السلوكيات الاجتماعية التي تطبق يوم الاثنين المقبل.

وقالت الحكومة الإقليمية، اليوم، إنها رفضت طلبا من منطقة العاصمة بإدراجها فيما أطلق عليه "مرحلة 1" لخطة خفض إجراءات القيود.

وتعتبر مدريد أكثر المناطق تضررا بالوباء داخل إسبانيا وبفارق كبير عن المناطق التي تأتي بعدها في الترتيب، حيث وصل عدد الإصابات بالعدوى فيها إلى 65 ألف حالة، وبلغ عدد الوفيات 8500 حالة.

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