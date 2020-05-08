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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تقارير ومتابعات

الاختيار.. كيف حلل التكفيريون لأنفسهم سرقة الناس لتمويل عملياتهم؟

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:36 م
الاختيار
الاختيار
هاجر رضا
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شهدت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل الاختيار، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويتناول قصة حياة البطل الشهيد أحمد منسي قائد الكتيبة 103، أحداثا مثيرة وقوية، خاصًة بعد تحليل بيت المقدس تمويل عملياتهم الإرهابية، واستحلال أموال الناس، وهذا الأمر كشفه مسلسل الاختيار.

في بداية الأمر، استقبل أبوعبدالله (ضياء عبدالخالق)، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، عماد عبدالحميد وهشام عشماوي الذي يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي، ومجموعة من التكفيريين، في مقر جديد للجماعة.

ويكوّن أبوعبدالله مجلس شوري عسكري، لجماعة أنصار بيت المقدس، ويضم عشماوي له بعد اعتذاره على عدم الطاعة، وأثناء اجتماعهم الذي عقدوه تحدثوا حول أن الحصول على السيارات من الناس أمر حلال ولا يشكل أي ذنب حيث قال: "ده يعتبر نوع من أنواع الجهاد اللي ربنا أمرنا بيه، الجهاد بالفلوس طالما مش عارف يوصل لينا ولا يجاهد معانا فلوسه حلال، وبالتالي الحصول على سياراتهم نوع من أنواع الجهاد وسرقة أموالهم وأفتى بعدم حرمانية الاستيلاء على الذهب".

جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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