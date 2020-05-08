عاصفة ترابية تضرب المنيا

ضربت عاصفة ترابية قوية محافظة المنيا، مساء اليوم، وتسببت الرياح الشديدة في سقوط أفرع أشجار ونخيل، وتطاير سنابل القمح التي جرى حصادها في بعض الحقول لتجهيزها للتوريد.وقال مزارعون إنهم اضطروا لإيقاف عملية الحصاد لحين مرور هذه الموجة التي تسببت في توقف العمل بالحقول لانتشار الأتربة والغبار الذي يحجب الرؤية ويجعل عملية الحصاد شبه مستحيلة.كما أدت العاصفة الترابية إلى عرقلة حركة سير معظم وسائل المواصلات بالطرق السريعة والفرعية، خاصة أن هناك سيارات محملة بالمواد الغذائية والخضروات تسلك تلك الطرق وقت الحظر، وتم تشديد التواجد الأمني والمروري بالأكمنة الشرطية على الطرق لإبداء النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخي الحذر أثناء القيادة.