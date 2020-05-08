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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها وتعطي أهلها دون علمه؟

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:59 م
نادية عمارة
نادية عمارة
رباب الأهواني
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ردت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية على سيدة، قالت إنها تأخذ نقود من زوجها وتعطيها إلى أهلها دون علمه، قائلة: «لا يجوز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها وتعطيه إلى أهلها دون علمه».

وأضافت الدكتورة نادية عمارة خلال تقديم برنامج «قلوب عامرة» المُذاع عبر فضائية «on e» مساء الجمعة، أنه إذا الزوج أعطى زوجته مالًا خاصًا بها وهي حرّة التصرف فيه، فيجوز لها أن تعطي من هذا المال إلى أهلها لأنه خرج من ذمة الزوج إلى ذمة الزوجة المالية.

وأشارت الدكتورة نادية عمارة إلى أنه يجوز للزوجة أن تقول لزوجها أنها تريد إعطاء جزء من ماله إلى أناس تحتاج المال، لكن لاتخبره عنهم حتى لا تجرح أهلها أمام زوجها.

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