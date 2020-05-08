بين مرتزقة تركيا والميليشيات.. من يحكم طرابلس؟

عرضت فضائية مداد نيوز السعودية، تقريرا يكشف كيف تدار العاصمة الليبية طرابلس بين مرتزقة تركيا والميليشيات الإرهابية.





ولفت التقرير إلى أن علي التكبالي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي قال إن هناك 4 ميليشيات تتحكم في طرابلس وتتحالف مع ميليشيات مصراتة وتنظيم الإخوان.





وأشار "التكبالي" لوجود ميليشيات أخرى مثل ميليشيا النواصي والردع وغنيوة، وأوضح أن جميع الميليشيات باتت في المرتبة الثانية بعد تدخل تركيا وإرسالها للمرتزقة التابعين لها المقدر عددهم بـ11 ألفا.





كما كشف التكبالي أنه لا وجود لحكومة السراج إلا في التوقيع على المستندات الرسمية ونهب الأموال من البنك المركزي وأن الميليشيات هي من تسيطر على حكومة السراج وهي الحاكم الفعلي للحكومة في طرابلس بجانب الضباط الأتراك والمرتزقة الموالين لتركيا.