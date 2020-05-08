وصول ثاني رحلات العالقين بتركيا إلى مطار مرسى علم (صور)

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن طاقم الحجر الصحي بمطار مرسى علم الدولي استقبل منذ قليل الرحلة الثانية للعالقين بتركيا وعلى متنها 96 مصريًا، ضمن خطة إعادة المصريين بالخارج بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه تم اتباع جميع الإجراءات المتبعة حيال القادمين من الخارج، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وأضاف مرعي في بيان له، أن فريق الحجر الصحي والطب الوقائى قام بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من تركيا، مشيرًا إلى أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الجمعة، رحلة طيران للعالقين المصريين بالخارج، قادمة من مدينة إسطنبول التركية وهي الرحلة الأولى، مباشرةً من مطار العاصمة التركية إلى مطار مرسى علم مباشرةً، تقل على متنها 100 راكب، ضمن الرحلات الاستثنائية لعودة العالقين بالخارج.