إنجى على: لم أنجح فى التمثيل بسبب أدوار المجاملة

أكدت الإعلامية أنجي علي، أن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس أفضل مذيعة في تقديم البرامج الفنية، مشيرة إلى أن منى الشاذلى أيضا إعلامية كبيرة ولم تكن بينهما أي منافسة حينما عملا بجانب بعضهما في قناة دريم، قائلة: "منى الشاذلي بدأت معايا في دريم وكنت بحبها جدا فى العاشرة مساء ومكنش فى منافسة بينا هي كانت إعلامية يومية وأنا أسبوعية وكنا بنقدم حاجات مختلفة".وأوضحت الإعلامية إنجي علي، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن سبب عدم تحقيقها نجاح كبير في المجال الفني بسبب كثرة قبولها لأدوار المجاملة، مضيفة: "مقدرتش أحقق حاجة كبيرة فى التمثيل عشان قبلت أدوار مجاملة كتير ولكن عمر ما كان التمثيل بالنسبة لي نمبر وان".وتابعت: "بحب السينما، وبشوف أرقى حاجة فى الدنيا الفن عشان بيجمع الناس بعيدا عن الديانة والجنسية، وعملت حاجات كتير قوي مجاملة ومكنتش بعرف أقول لا إنما دلوقتي بقيت بقول لا"، لافتة إلى أنها سعيدة بما وصلت إليه في مجال الإعلام وتحب لقبها كمذيعة فنية.