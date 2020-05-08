توقعات بانخفاض حاد لطاقة تكرير النفط الروسية المتوقفة فى يونيو



وروجعت بيانات مايو بالرفع من الخطة السابقة عند 3.5 مليون طن.

وأظهرت البيانات أيضا أن الطاقة المتوقفة بلغت 3.551 مليون طن في أبريل.

أفادت بيانات من وزارة الطاقة الروسية اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن تنخفض طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة بالبلاد في يونيو إلى 1.583 مليون طن من خطة معدلة بالرفع عند 4.168 مليون طن متوقعة في مايو، إذ تقل أعمال الصيانة الدورية عن ذروتها.