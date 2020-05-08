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الجمعة 08 مايو 2020 الموافق 15 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الفرنساوى إلكترونيًا غدًا

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:32 م
امتحان
امتحان
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنساوي)، غدًا السبت على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، التي تستمر حتى 20 مايو 2020.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات على فترتين تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حسب الجدول المحدد لكل محافظة، في الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا لطلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، بينما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

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