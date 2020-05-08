إصابة 4 من كبار الضباط المعتقلين في السودان بـ«كورونا»

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إصابة أربعة من كبار الضباط المعتقلين على ذمة المحاولة الانقلابية في السودان بقيادة الفريق أول هاشم عبدالمطلب، بفيروس كورونا المستجد.وحسب صحيفة الركوبة نيوز السودانية، فإنه تم الكشف عن فيروس كورونا لدى الفريق هاشم عبدالمطلب واللواء ركن إبراهيم أحمد عبدالرحيم التوم، واللواء ركن محيي الدين أحمدالهادي والعميد ركن محمد قرشي أحمد الأمين القرشي.