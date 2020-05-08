الغربية: رفع 14 ألف طن قمامة خلال أسبوع

أكد محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة وإزالة تراكمات القمامة داخل المدن، حيث تم رفع 14 ألف و440 طن قمامة، بواقع تنفيذ 322 حملة نظافة، في أسبوع بمراكز ومدن المحافظة، خلال الفترة من 29 ابريل إلي 5 مايو الجاري.أوضح محافظ الغربية، أن عدد حملات النظافة بمركز طنطا بلغ 34 حملة وتم رفع 1450 طن قمامة، في حين بلغ عدد الحملات بمركز المحلة الكبرى 37 حملة وتم رفع 1516 طن، بينما بلغ عدد حملات النظافة بمركز سمنود 27 وتم رفع 940 طن، وفي مركز قطور تم تنفيذ 27 حملة نظافة أسفرت عن رفع 850 طن قمامة، وفي بسيون تم رفع 930 طن قمامة بواقع 25 حملة نظافة، وفي كفر الزيات تم تنفيذ 28 حملة نظافة أسفرت عن رفع 910 طن، كما تم رفع 930 طن في السنطة بإجمالي 30 حملة نظافة، في حين بلغ عدد الحملات بزفتي 30 وتم رفع 980 طن قمامة.وأضاف، أنه تم تنفيذ 21 حملة نظافة بحي أول طنطا أسفرت عن رفع 1551 طن قمامة، و21 حملة بحي ثان طنطا وتم رفع 1350 طن، في حين بلغ عدد الحملات التي تم تنفيذها بحي أول المحلة 21 وتم رفع 1617 طن، وفي حي ثان المحلة تم تنفيذ 21 حملة نظافة وتم رفع 1416 طن، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الأكمل للارتقاء بالمظهر الجمالي وحفاظًا على صحة المواطنين.