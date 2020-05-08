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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 170 عالقًا بأوغندا ورواندا والسودان لمطار مرسى علم

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:27 م
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
فاتن غلا
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وصلت قبل قليل رحلة استثنائية سيرتها شركة «مصر للطيران» إلى مطار مرسى علم قادمة من 3 دول إفريقية على متنها 170 ‪ مصريا كانوا عالقين هناك، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الطران المدني، إن الرحلة التي سيرتها مصر للطيران لـ3 دول إفريقية وصلت قادمة من عنتيبي في أوغندا وكيجالي في رواندا والخرطوم في السودان، وعلى متنها 170 من العالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وفحصهم طبيا قبل نقلهم إلى مناطق الحجر الصحي المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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