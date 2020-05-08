وزير خارجية النمسا: ندعم جهود الأمم المتحدة في مواجهة كورونا

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير النمساوي، اليوم، في مناقشات لمجلس الأمن الدولي حول دروس السلام بعد 75 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.





ونقل بيان للخارجية النمساوية، اليوم الجمعة، عن الوزير شالينبرج قوله إن نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 75 عاما وبعد سنوات من الفظائع التي لا تصدق تمكنت القارة الأوروبية من التحول إلى مستقبل جديد، مشيرا إلى أن الحفاظ على السلام في أوروبا والعالم هو مهمة أساسية للسياسة الخارجية النمساوية.



أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الجمعة، أن بلاده تدعم الجهود الدولية للأمم المتحدة في مواجهة جائحة كورونا، كما تدعو مجلس الأمن الدولي للوفاء بجميع الالتزامات في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.