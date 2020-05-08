إنجي علي: «بخاف من عمليات التجميل وحقنت بوتوكس بس»

نفت الإعلامية إنجي علي، إجراءها أي عمليات تجميل طوال حياتها، مشيرة إلى أنها حقنت بالبوتكس فقط.وأضافت إنجي علي، في حوار ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس: "معملتش عمليات تجميل، لكن لما أحتاج هاعمل، لكني بخاف من العمليات وعندي مشكلة صحية إنى مينفعش آخد بينج تخدير".وأشارت إلى أنها تزوجت مرتين عن حب، لكن انفصلت في الزيجتين، مضيفة: "أنا اتجوزت مرتين عن حب وأنا معرفش أتجوز غير عن حب، وشكل الحب بينتهى بالجواز، واكتشفت أن الجواز بيبوظ حاجات كتير أو ممكن يكون عندنا بس".وأكدت، أنها تكره الكذب والخيانة، قائلة: "بكره الكذب وأنا تعرضت للخيانة في حياتي ولكن مش كتير، وعندي مشكلة إني بحس بحاجة غريبة قبل أي مرحلة أتعرض فيها للخيانة ولو ههرب بحاجة من الحياة هاخد أمى وبنتي".