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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمر ودياب الحلقة 15.. حسن شاكوش يظهر كضيف شرف ويغني "بنت الجيران"

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:11 م
عمر ودياب
عمر ودياب
حسن أمين
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يقدم لكم «الدستور» ملخص وأحداث الحلقة 15 من المسلسل الكوميدي "عمر ودياب" الذي يخوض بطولته كل من الفنان علي بيع ومصطفى خاطر نجمي مسرح مصر، حيث ظهر المطرب حسن شاكوش فى حلقة اليوم.

انتهت الحلقة الرابعة عشرة أمس بطلب الفنان كريم عفيفي والذي يظهر كضيف شرف خلال الأحداث من عمر ودياب في أول يوم عمل بنقل ألف حجر، وبعد أن أنجزوا المهمة رفض صاحب العمل أن يعطيهم مقابلا ماديا، لأنهما نقلا الطوب في مبنى خطأ غير المقصود.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل عمر ودياب

وبدأت الحلقة الخامسة عشرة اليوم بخسارة "عمر" الذي يجسد شخصيته الفنان علي ربيع، و"دياب" الذي يجسد دوره مصطفى خاطر بترك العمل مع كريم عفيفي، وقررا العمل في مهنة النقاشة على الرغم أنه ليست لديهما خبرة في هذا المجال.

وبالفعل بدأ الثنائي العمل في هذه المهنة، وأثناء عملهما في إحدى الشقق السكنية وجدا صندوق وبداخله رسالة فاعتقدا أنه كنز.

وبدأ عمر ودياب بتنفيذ الخطوات المتواجدة في الرسالة للوصول إلى الكنز، وكانت من ضمن هذه الخطوات أن يقوما بالسهر داخل أحد الملاهي الليلية واضطرا إلى التنكر في زي خلايجة حتى يتمكنا من دخول الملهى الليلي.

ظهور حسن شاكوش فى الحلقة 15 من عمر ودياب


وظهر المطرب الشعبي حسن شاكوش كضيف شرف في الحلقة وقام بغناء بنت الجيران أثناء تواجدهما داخل الملهى الليلي وفي نهاية الحلقة اكتشف عمر ودياب أن الكنز عبارة عن 10 جنيهات فقط.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.


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