شفاء 8 حالات جديدة من كورونا بعزل أسوان والإجمالي 208

غادرت 8 حالات جديدة من مصابي فيروس "كورونا" المستجد من مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة "الحجر الصحي"، والمدينة الشبابية، اليوم الجمعة، بعد تماثلها للشفاء التام، ليصل إجمالى المتعافين لـ208 فى أسوان.وحصل «الدستور»على بيانات المتعافين وهم كالتالي: "حفيظة. م. أ" منطقة دار السلام محافظة أسوان، و"رقية. ر. م" 20 سنة محافظة أسوان، و"علاء. ا. م" 40 سنة منطقة العوامية الأقصر، أكرم. ع. م" 68 عامًا من منطقة شارع الكرنك بمحافظة الأقصر، و"محمود. ج. م" 24 سنة محافظة الأقصر، و"محمد. ح. م" 33 سنة منطقة السيل محافظة أسوان، و"سارة. ك. م" 35 سنة من محافظة أسوان، و"زكية. ح. ع" 65 عامًا من منطقة شارع الكرنك بمحافظة الأقصر.